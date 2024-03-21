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Пошлины на российское зерно сделают хлеб роскошью для европейцев

Пошлины на российское зерно сделают хлеб роскошью для европейцев

ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

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