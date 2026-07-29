Metro Москва
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Metro Москва

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Синоптики раскрыли, когда в Москву вернётся жара до плюс 29

Синоптики раскрыли, когда в Москву вернётся жара до плюс 29

Столицу ждут несколько резких погодных изменений за несколько дней. После гроз, ливней и похолодания до +18 градусов температура быстро начнёт расти, а в первые августовские выходные москвичей вновь ожидает солнечная и жаркая погода.

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