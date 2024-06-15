На ВДНХ в Москве открылся новый сезон проекта «Музыка на крыше», сообщает ТАСС. 16 июня пройдет премьера живого концерта музыкантов — Петра Термена, электронного музыканта, исполнителя на терменвоксе, правнука создателя терменвокса Льва Термена, и эмбиент-композитора SymphoCat.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии