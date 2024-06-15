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Культуромания

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В Москве открылся новый сезон проекта «Музыка на крыше»

В Москве открылся новый сезон проекта «Музыка на крыше»

На ВДНХ в Москве открылся новый сезон проекта «Музыка на крыше», сообщает ТАСС. 16 июня пройдет премьера живого концерта музыкантов — Петра Термена, электронного музыканта, исполнителя на терменвоксе, правнука создателя терменвокса Льва Термена, и эмбиент-композитора SymphoCat.

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