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Пронедра

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Какое дизельное топливо Трамп получит от Росси, планы Москвы по экспорту

Какое дизельное топливо Трамп получит от Росси, планы Москвы по экспорту

Вопрос, какое дизельное топливо Россия отправит Дональду Трампу, обсуждается на фоне попыток президента США стабилизировать рынок горючего.

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