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Депутаты оценили новый бюджет России: "Могли потратить деньги с большей пользой"

Депутаты оценили новый бюджет России: "Могли потратить деньги с большей пользой"

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что проект федерального бюджета на трехлетку получился сбалансированным и умеренно консервативным.

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