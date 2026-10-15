Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что энергетические рынки сейчас находятся в напряженном состоянии, на что в том числе влияет невозможность России выводить на экспортные рынки значительные объемы нефти и нефтепродутов.
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