"Тихие и вежливые": Соседи арестованных по делу о теракте в Крокусе не поверили своим глазам

Журналисты нашли тверскую квартиру нескольких арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".На сегодняшний день по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли 139 человек, взяты под стражу восемь человек.
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