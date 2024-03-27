Царьград
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Царьград

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"Тихие и вежливые": Соседи арестованных по делу о теракте в Крокусе не поверили своим глазам

"Тихие и вежливые": Соседи арестованных по делу о теракте в Крокусе не поверили своим глазам

Журналисты нашли тверскую квартиру нескольких арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".На сегодняшний день по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли 139 человек, взяты под стражу восемь человек.

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