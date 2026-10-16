t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 46-летний охотник по ошибке подстрелил 36-летнего мужчину в передвижном доме в лесу недалеко от деревни Бартанас Красноярского края.
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