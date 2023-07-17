Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Когда захлебываясь слюной будут рассказывать про нашу разведку. Пока всё выкладывают «военкоры». Кто им за это платит?Украинские ресурс...
  • Александр
    Уже надавали. Тащи, что осталось. В наступ пойдем на вашем.Трамп заявил, что...
  • Lora Некрасова
    Укры хотят влезть в НАТО хотя бы тушкой. Тушкой полудохлой и смердячей.Экс-советник глав...

Северо-западный проход как конкуренция России

Северо-западный проход как конкуренция России

Таяние льдов и глобальное потепление разбудило арктических соседей России. То Барак Обама призовет американцев на патриотизме заселять Аляску в рамках арктического противостояния с Россией, то Канада вдруг заявит, что будет развивать Северо-западный проход как конкурента Северному морскому пути России (1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх