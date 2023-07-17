Северо-западный проход как конкуренция России

Таяние льдов и глобальное потепление разбудило арктических соседей России. То Барак Обама призовет американцев на патриотизме заселять Аляску в рамках арктического противостояния с Россией, то Канада вдруг заявит, что будет развивать Северо-западный проход как конкурента Северному морскому пути России (1).