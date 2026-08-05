Искусственный интеллект 2026: как перестраивается глобальная AI-индустрия — от открытых моделей до роботов-гуманоидов

Аналитический обзор ключевых трендов, рекордных сделок и технологических прорывов, определяющих облик ИИ-отрасли Введение: 2026 год — переломный для искусственного интеллекта Индустрия искусственного интеллекта переживает структурную трансформацию.
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