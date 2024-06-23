Индия: Binance отныне чиста

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance должна заплатить штраф в 2,25 млн долларов, который на нее наложила Финансовая разведка Индии Binance больше не будет отмывать деньги индийцевчитайте на monocle.
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