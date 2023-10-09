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Царьград

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Помогите нам: жители Менделеево в Подмосковье уже не верят ни коммунальщикам, ни властям

Помогите нам: жители Менделеево в Подмосковье уже не верят ни коммунальщикам, ни властям

Обитатели поселка в Солнечногорском округе не первый год страдают от холода и грязной воды.Вчера Царьград разместил заметку о возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав жильцов в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа Московской области.

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