Помогите нам: жители Менделеево в Подмосковье уже не верят ни коммунальщикам, ни властям

Обитатели поселка в Солнечногорском округе не первый год страдают от холода и грязной воды.Вчера Царьград разместил заметку о возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав жильцов в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа Московской области.
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