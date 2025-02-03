Дайверы-алкоголики из комедийного аниме “Бесконечный океан” вернутся в 2025 г...

Дайверы-алкоголики из комедийного аниме “Бесконечный океан” вернутся в 2025 году во втором сезонеАниме-адаптация манги про клуб дайверов, которые 90% времени ныряют не в море, а в спиртное, “Бесконечный океан” (Grand Blue) вернется на экраны со вторым сезоном уже в этом году.
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