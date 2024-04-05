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Госдеп США: Россия почти полностью восстановила свою военную мощь

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл утверждает, что Россия почти полностью восстановила свои вооруженные силы после потерь в результате спецоперации на Украине, что противоречит оценкам Пентагона и европейских союзников, как сообщает Defense News.

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