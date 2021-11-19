Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы

На сегодня было выявлено и заблокировано или удалено владельцами интернет-ресурсов более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с признанными запрещенными мультипликационными и аниме-сериалами, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.