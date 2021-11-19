ИЗВЕСТИЯ iz

6 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Мочалов
    Зачем вы так? Может аукнуться...Байден вернулся к...
  • Лариса Кирюхина (Данилова)
    Лучше бы сдох.Байден вернулся к...
  • р с
    тупая санду на крымской платформе должна ставить вопрос возврата молдове земель бессарабии а то зря ездит делать мине...Санду заявила о д...

Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы

Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы

На сегодня было выявлено и заблокировано или удалено владельцами интернет-ресурсов более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с признанными запрещенными мультипликационными и аниме-сериалами, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх