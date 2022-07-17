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Президент «Урала» о переговорах с Оздоевым: «Не знаю. Он приходил в отель к ребятам в гости»

Президент «Урала» оценил вероятность перехода экс-хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева. «Переговоры с Оздоевым? Вы знаете, я не знаю.

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