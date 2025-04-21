В минЖКХ подвели итоги отопительного сезона

Отопительный сезон в Свердловской области прошел без серьезных инцидентов. Количество технологических нарушений сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом, а аварий, на устранение которых потребовалось более суток, стало меньше на треть, сообщили в ДИПе.
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