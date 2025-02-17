World of Warcraft: Cataclysm Classic — обновления валюты и предстоящие изменения на этой нед...

World of Warcraft: Cataclysm Classic — обновления валюты и предстоящие изменения на этой неделеНа этой неделе Blizzard Entertainment представила подробности о предстоящих изменениях в World of Warcraft: Cataclysm Classic, включая конвертацию игровых валют и другие обновления.
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