При пожаре на заправке около аэропорта Шереметьево пострадали трое

Три человека пострадали в результате пожара на АЗС недалеко от столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России По информации МЧС и прокуратуры Подмосковья, огонь охватил газово-стационарную колонку и два автомобиля на АЗС на Международном шоссе в Химках около восьми часов утра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии