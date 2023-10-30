При пожаре на заправке около аэропорта Шереметьево пострадали трое

Три человека пострадали в результате пожара на АЗС недалеко от столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России По информации МЧС и прокуратуры Подмосковья, огонь охватил газово-стационарную колонку и два автомобиля на АЗС на Международном шоссе в Химках около восьми часов утра.