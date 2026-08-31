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Emmys 2026 Poll: What Should Win For Outstanding Limited Series?

Emmys 2026 Poll: What Should Win For Outstanding Limited Series?

Five captivating shows are competing to take home this year's Emmy for Outstanding Limited Series - but which one ought to win? Cast your vote in our poll!Five captivating shows are competing to take home this year's Emmy for Outstanding Limited Series - but which one ought to win? Cast your vote in our poll!.

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