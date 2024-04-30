«Погибли ужасной смертью»: раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками

Исследователи нашли новые древние артефакты с датского боевого корабля «Грибсхунден», который затонул после пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней немецких наемников на борту, пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на отчет шведских археологов.
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