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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Джонни Рико из «Звездного десанта» вновь расписался в любви к Helldivers 2 и запро...

Джонни Рико из «Звездного десанта» вновь расписался в любви к Helldivers 2 и запро...

Джонни Рико из «Звездного десанта» вновь расписался в любви к Helldivers 2 и запросил коллаборациюУ создателей Helldivers 2 еще есть шанс хоть немного реабилитироваться перед боярским сообществом: как раз накануне скандала на YouTube в гости к Gamology заглянул Каспер Ван Дин, чтобы обсудить игру.

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