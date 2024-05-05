Джонни Рико из «Звездного десанта» вновь расписался в любви к Helldivers 2 и запро...

Джонни Рико из «Звездного десанта» вновь расписался в любви к Helldivers 2 и запросил коллаборациюУ создателей Helldivers 2 еще есть шанс хоть немного реабилитироваться перед боярским сообществом: как раз накануне скандала на YouTube в гости к Gamology заглянул Каспер Ван Дин, чтобы обсудить игру.