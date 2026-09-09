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ASJ: гравитация связала древние черные дыры в пары

ASJ: гравитация связала древние черные дыры в пары

Астрономы из Токийского университета с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили в далекой Вселенной уникальные парные объекты, получившие название «маленькие красные точки» (LRD).

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