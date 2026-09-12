В Новосибирске отремонтируют просевшую улицу Гоголя за 33,8 млн рублей

В Новосибирске отремонтируют просевший участок улицы Гоголя. Контракт на выполнение работ заключило муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного строительства», сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на данные портала госзакупок.
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