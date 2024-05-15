Полиция района Строгино задержала жадного водителя

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержан 49-летний мужчина по подозрению в краже личного имущества и денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
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