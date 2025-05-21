Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Обещал расправиться и с женой»: во Владимире мигрант напал на врача из-за медосмотра своей супруги в никабе

«Обещал расправиться и с женой»: во Владимире мигрант напал на врача из-за медосмотра своей супруги в никабе

БлокнотРУ Врач выполнил свой профессиональный долг, но столкнулся с невежеством и агрессией со стороны мигранта.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Этих обезьян депортируют?
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1 д.
FY
Fesko Yury
Как бы ещё врача не обвинили. Они это могут.
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1 д.
Татьяна Бушмелева
И зачем этот идиот припёрся на пмж в страну законы которой ему дремучему совсем не подходят. Сейчас поймают, стреножат, посадят, может и про законы кто-нибудь этому зомби расскажет.
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20 час.
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