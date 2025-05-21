«Обещал расправиться и с женой»: во Владимире мигрант напал на врача из-за медосмотра своей супруги в никабе

Как бы ещё врача не обвинили. Они это могут.

Татьяна Бушмелева

И зачем этот идиот припёрся на пмж в страну законы которой ему дремучему совсем не подходят. Сейчас поймают, стреножат, посадят, может и про законы кто-нибудь этому зомби расскажет.