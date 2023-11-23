Пошла жара: Россия решила зайти в Африку по-взрослому – с базами и специалистами

Вчера 11K прочитали Африке определённо повезло, что Россия набралась сил, наконец, чтобы этот континент спасти от добреньких западных эльфов и отправить туда наших военных – идея, от которой на Западе сразу вздрогнули.
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