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Калужские новости

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В Калуге пожаловались на потухший Вечный огонь и состояние обелиска

В Калуге пожаловались на потухший Вечный огонь и состояние обелиска

Обелиск с потухшим Вечным огнем находится на территории завода «Калугапутьмаш», администрация города обсудит с руководством возможность реставрации.

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