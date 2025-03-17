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Венгрия против предложений ЕС: Сийярто защитит мирные переговоры в Брюсселе

Венгрия против предложений ЕС: Сийярто защитит мирные переговоры в Брюсселе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступит против предложений ЕС на заседании глав МИД в Брюсселе.

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