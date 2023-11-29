Киднеппер из Новосибирска получил пять лет строгого режима

Мужчина забрал детей и документы хозяина квартиры и поехал в Томск. Оттуда он намеревался вывезти детей из России, но был схвачен на железнодорожном вокзале сотрудниками полиции, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
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