Политический эксперт рунета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    кто этому козлу теперь поверит?!Актер Козловский ...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Отключите и заблокируйте финнам ВСЁ! Пусть разбираются потомМосква призвала Ф...
  • Людмила
    Только так и не как более...пусть разевает пасть в другом государстве.Концерты шоумена ...

WP: американская разведка зафиксировала китайский аэростат над авианосцем ВМС США

WP: американская разведка зафиксировала китайский аэростат над авианосцем ВМС США

Китайский аэростат, замеченный над континентальной частью США, не был единственным, за которым наблюдали американские военные, сообщает The Washington Post.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх