Трейлер The Game Awards 2023 с номинантами Джефф Кили опубликовал свежий трейлер гря...

Трейлер The Game Awards 2023 с номинантамиДжефф Кили опубликовал свежий трейлер грядущей церемонии награждения The Game Awards 2023, которая назовет лучшие игры текущего года по мнению каких-то экспертов, а также по версии игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)