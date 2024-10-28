Какие законы вступят в силу с ноября: список

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Ожидается, что теперь будет реже происходить отказ в компенсации на оплату ЖКУ, владельцы публичных каналов начнут передавать информацию в Роскомнадзор, а с 1 ноября станет возможным законный майнинг криптовалют.