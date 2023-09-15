20 чудесных жизнеутверждающих цитат Габриэля Гарсиа Маркеса

Произведения этого колумбийского писателя прославили испанский язык. Он – основатель интереснейшего литературного направления «магический реализм» – художественного метода, в котором магические элементы включены в реальную повседневную жизнь.
Произведения этого колумбийского писателя прославили испанский язык. Он – основатель интереснейшего литературного направления «магический реализм» – художественного метода, в котором магические элементы включены в реальную повседневную жизнь.
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