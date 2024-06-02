На выступавшего за оружие для Украины немецкого депутата напали

Bild: на депутата Бундестага Кизеветтера напал активист из-за позиции по Украине На депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Родериха Кизеветтера, который выступает за передачу Киеву максимального количества оружия, напали в Алене.
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