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«Логистический кошмар». Западная пресса отреагировала на повреждения киевских мостов через Днепр

«Логистический кошмар». Западная пресса отреагировала на повреждения киевских мостов через Днепр

Закрытие мостов через Днепр обернётся логистическим кошмаром для Киева и всей Украины, — пишет «New York Times».

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