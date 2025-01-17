Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск российского бизнесмена Зиявудина Магомедова к "Транснефти" о взыскании $5 млрд в связи с продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии