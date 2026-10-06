Член Общественного совета провел экскурсию для слушателей КЮИ и рассказал о 50-летии челнинской полиции

В год 50-летия со дня образования Управления МВД по г. Набережные Челны ветеран Артур Муллин провел познавательную экскурсию для слушателей Казанского юридического института (филиал в г.
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