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Член Общественного совета провел экскурсию для слушателей КЮИ и рассказал о 50-летии челнинской полиции

В год 50-летия со дня образования Управления МВД по г. Набережные Челны ветеран Артур Муллин провел познавательную экскурсию для слушателей Казанского юридического института (филиал в г.

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