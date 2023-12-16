Окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов: какая элитная бригада ВСУ в тяжелом положении Евгения КомароваСостояние элитной 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более критическим из-за нехватки боеприпасов.