Окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов: какая элитная бригада ВСУ в тяжелом положении Евгения КомароваСостояние элитной 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более критическим из-за нехватки боеприпасов.
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