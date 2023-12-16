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  • Boris Borisov
    Я бы эту падлу повесил .Пресс-конференция...
  • Олег Тимофеев
    Да не надо их стращать. Не надо. Не умеете это делать не делайте. Учите их арифметике.Украинские порты ...
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Окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов: какая элитная бригада ВСУ в тяжелом положении

Окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов: какая элитная бригада ВСУ в тяжелом положении

Окружена и на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов: какая элитная бригада ВСУ в тяжелом положении Евгения КомароваСостояние элитной 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более критическим из-за нехватки боеприпасов.

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