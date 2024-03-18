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HealthNews: дефицит углеводов может ухудшить концентрацию внимания ребенка

HealthNews: дефицит углеводов может ухудшить концентрацию внимания ребенка

Американские диетологи из частного медицинского центра Children's Health рассказали, что низкоуглеводные диеты могут негативно влиять на здоровье и самочувствие детей, ослабляя их концентрацию внимания и провоцируя дефицит питательных веществ, ослабление костей и запор.

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