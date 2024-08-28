В Брянске был обсужден вопрос о мерах безопасности на предстоящих выборах

Накануне, 27 августа, в Брянске прошло очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, на котором обсудили вопросы предстоящих выборов и мер по обеспечению безопасности.
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