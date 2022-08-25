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На ком горит шапка? Спецслужбы не при чем!

На ком горит шапка? Спецслужбы не при чем!

Дилетант о политике А что за крики? Что за прыжки с воплями: "Это не мы!" У кого тут подгорает? Оказывается, Наталья не имеет никакого отношения к спецслужбам.

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