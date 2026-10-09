Стало известно, когда стартуют продажи Lada Vesta и Iskra c новыми моторами

Обновленные Lada Vesta и Lada Iskra доберутся до дилеров в четвертом квартале. О таких сроках сообщили в российском концерне, напомнив, что о запуске новых силовых агрегатов и опций еще в январе рассказывал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.