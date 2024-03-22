Предыстория Ахерон в новом анимационном трейлере Honkai: Star Rail Компания HoYoverse о...

Предыстория Ахерон в новом анимационном трейлере Honkai: Star RailКомпания HoYoverse опубликовала новый анимационный видеоролик игры Honkai: Star Rail, в котором пролила свет на предысторию персонажа по имени АхеронЧитать дальше → источник.
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