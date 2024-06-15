В России хотят запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в непогоду

И в другие периоды повышенного спроса Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести запрет повышать цены на такси для пассажиров с детьми не старше семи лет в непогоду и другие периоды повышенного спроса.
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