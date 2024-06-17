Командующий группировкой «Север» наградил военных медиков

Государственные награды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе СВО вручил Командующий Северной группировки ВС РФ Герой России генерал-полковник Александр Лапин, об этом 17 июня сообщили в министерстве обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии