МО: ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными частями

ПВО сбила четыре снаряда, а еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе Украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.