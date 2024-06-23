МО: ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными частями

ПВО сбила четыре снаряда, а еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе Украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
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