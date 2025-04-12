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Царьград

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Юный патриот из Курской области поддерживает солдат на передовой

Юный патриот из Курской области поддерживает солдат на передовой

Сергей из прифронтового села в Курской области уже восемь месяцев встречает военных, следуя за их поддержкой на передовую и обратно.

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Амара Карпова
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