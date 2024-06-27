Разработчики Dragon Age: The Veilguard подробнее рассказали о редакторе персонажей Нес...

Разработчики Dragon Age: The Veilguard подробнее рассказали о редакторе персонажейНесколько недель назад BioWare представила Dragon Age: The Veilguard во всей красе, от расширенного игрового процесса вступления до подробной информации о бое, дизайне мира и настройке персонажа.
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