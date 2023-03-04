США пытаются удержаться на Ближнем Востоке

Страна и люди

Арабские государства Персидского Залива пытаются настроить против Ирана и России В середине февраля 2023 года в Эр-Рияде проходили заседания рабочих групп Совета сотрудничества США и Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ).