Страна и люди

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США пытаются удержаться на Ближнем Востоке

США пытаются удержаться на Ближнем Востоке

Арабские государства Персидского Залива пытаются настроить против Ирана и России В середине февраля 2023 года в Эр-Рияде проходили заседания рабочих групп Совета сотрудничества США и Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ).

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